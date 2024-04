Spionage-Skandal in Polen: Hunderte Politiker ausgespäht

Krzysztof Brejza soll zur Staatsanwaltschaft - und er geht gern dorthin. Er ist EU-Abgeordneter der in Polen regierenden Bürgerplattform (PO). Und er ist Opfer eines Skandals, der in Polen schon mit der berühmten Watergate-Affäre verglichen wird, die vor 50 Jahren die USA in ihren politischen Grundfesten erschütterte.