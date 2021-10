Piotr Buras ist Politikwissenschaftler und Leiter des Warschauer Büros des Thinktanks "European Council on Foreign Relations". Buras ist spezialisiert auf Deutschlands und Polens Rolle in der EU. Zwischen 2008 und 2021 arbeitete er als Berlin-Korrespondent für die "Gazeta Wyborcza", der größten polnischen Tageszeitung. Er war Fellow an der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Bildquelle: ZDF