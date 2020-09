In den DDR-Polikliniken erhielten Patienten die gesamte ambulante medizinische Betreuung aus einer Hand. Tür an Tür praktizierten Allgemeinmediziner, Zahnärzte, Gynäkologen, Orthopäden, Hautärzte. In der DDR hatten frei praktizierende Ärzte ausgedient. Sie arbeiteten in den Behandlungszentren in Festanstellung und wurden vom Staat entlohnt.