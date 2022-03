Am 15. Februar sitzt er am berühmten langen weißen Tisch von Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Situation in der Ukraine spitzt sich zu. Am 24. Februar greift Russland die Ukraine an. Es ist klar: Das wird auch eine große Herausforderung für Olaf Scholz - und an seinem Krisenmanagement wird er gemessen werden. Drei Tage später, am 27. Februar, hält der Bundeskanzler eine Regierungserklärung im Bundestag.