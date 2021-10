Dass die Union noch länger in ihrem Tief verharren wird, glauben 63 Prozent, nur 32 Prozent sehen das nicht so. Die Anhänger der Union sind da etwas optimistischer - aber auch hier gehen 39 Prozent von einer langen Durststrecke für ihre Partei aus. 55 Prozent glauben an eine baldige Erholung.