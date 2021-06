Zwar ist die Sorge um die eigene Gesundheit wegen Corona weiter rückläufig - nach 53 Prozent Anfang Juni meinen jetzt 56 Prozent, dass das Virus für sie kein Gesundheitsrisiko darstellt (ist gefährdet: 42 Prozent; Jun. I: 43 Prozent). Aufgrund der Mutationen des Coronavirus rechnen aber 67 Prozent mit einer vierten Welle. 29 Prozent erwarten keinen erneuten deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Die jetzt geltenden Corona-Maßnahmen halten 63 Prozent für gerade richtig, 16 Prozent fordern, dass die Maßnahmen härter ausfallen sollen und für 19 Prozent sind die aktuellen Vorgaben übertrieben. In punkto Maskenpflicht raten viele zur Vorsicht: So befürworten 79 Prozent die Beibehaltung der Pflicht zum Tragen einer Maske beim Einkaufen in Geschäften (nein: 20 Prozent) und für 87 Prozent soll das auch in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin der Fall sein (nein: elf Prozent).