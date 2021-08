Dass es für vollständig Geimpfte und Genesene in Zukunft weniger Einschränkungen geben soll als für Nicht-Geimpfte, finden jetzt 67 Prozent (plus sieben) aller Befragten richtig, 29 Prozent (minus acht) lehnen das ab. Eine sehr deutliche Mehrheit von 75 Prozent - darunter jeweils mehr als 80 Prozent bei den Anhängern von Union, SPD und Grünen - befürwortet es, dass in Zukunft die Corona-Schnelltests selbst bezahlen muss, wer sich nicht impfen lassen will. 22 Prozent finden das nicht richtig, darunter knapp zwei Drittel der AfD-Anhänger (65 Prozent).