Projektion: Union und SPD gleichauf

Ein weiteres Mal gibt es bei der Projektion starke Veränderungen: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nur noch auf 22 Prozent (minus vier), ihr schlechtester Projektionswert jemals im Politbarometer. Die SPD könnte mit 22 Prozent (plus drei) rechnen, ihr bestes Ergebnis seit fast vier Jahren. Die AfD käme auf 11 Prozent (unverändert), die FDP auf 10 Prozent (minus eins), die Linke auf sechs Prozent (minus eins), die Grünen auf 20 Prozent (plus eins), die Freien Wähler auf drei Prozent und die anderen Parteien zusammen auf sechs Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde.