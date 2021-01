Am Samstag wird in einer Online-Abstimmung ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt. Schon die Beurteilung auf der +5/-5-Skala zeigt, dass die Kandidaten Friedrich Merz und Armin Laschet auch in den Reihen der Unions-Anhänger nur über vergleichsweise bescheidenes Ansehen verfügen. Norbert Röttgen wird gar nicht zu den zehn wichtigsten Politikern gerechnet, weshalb für ihn keine Werte vorliegen. Merz erhält von den Anhängern der CDU/CSU magere 1,4 und Laschet nur 1,3. Zum Vergleich: Merkel: 4,0 und Söder 3,1. Bei der Frage, wem man am ehesten zutraut, die CDU erfolgreich in die Zukunft zu führen, liegen Merz (28 Prozent), Laschet (28 Prozent) und Röttgen (24 Prozent) bei allen Befragten praktisch gleichauf. Bei den CDU/CSU-Anhängern wird Merz (37 Prozent) etwas mehr zugetraut als Laschet (25 Prozent) oder Röttgen (26 Prozent).