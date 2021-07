Im Vergleich zu Ende Juni gibt es in der Projektion erneut geringe Veränderungen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, könnte die Union zum dritten Mal in Folge leicht zulegen und käme auf 30 Prozent (plus eins), die SPD würde sich auf 15 Prozent (plus eins) verbessern. Die AfD bliebe bei zehn Prozent, die FDP erhielte ebenfalls zehn Prozent und die Linke sieben Prozent, alle unverändert. Die Grünen müssten zwei Punkte abgeben und könnten mit 20 Prozent rechnen, die anderen Parteien zusammen erreichten weiterhin acht Prozent.