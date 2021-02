Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würden sich CDU/CSU und Grüne verschlechtern, SPD, AfD und FDP könnten zulegen: Die Union käme auf 35 Prozent (minus zwei), das ist ihr schlechtester Projektionswert seit April 2020. Die SPD könnte mit 16 Prozent (plus eins) rechnen, die AfD mit zehn Prozent (plus eins) und die FDP mit sieben Prozent (plus eins).