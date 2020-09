Vom Krisenmanagement der Bundesregierung profitiert ganz klar die Union. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme sie auf 33 Prozent, ihr bester Wert seit fast zwei Jahren. Im Vergleich zur letzten Umfrage ist das ein Plus von sieben Prozentpunkten, das ist der höchste Anstieg, den es jemals in der Politbarometer-Projektion gab.