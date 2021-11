Aber auch in Deutschland bekommen Politik, Unternehmen und Bürger ein eher schlechtes Zeugnis ausgestellt: So sagen 62 Prozent, dass in Deutschland die Politik zu wenig für den Klimaschutz tut, für 67 Prozent machen die Unternehmen zu wenig und für 69 Prozent die Bürger selbst. Zufrieden sind dabei jeweils knapp ein Viertel und zwölf Prozent meinen, die Politik tue für den Klimaschutz zu viel, was lediglich jeweils drei Prozent bei den Unternehmen und den Bürgern feststellen.