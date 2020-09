Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria umstritten

In den letzten Monaten hat das Thema „Corona“ die politische Agenda vollkommen bestimmt. Auch jetzt führt es mit 56 Prozent (August: 71 Prozent) die Liste der wichtigsten Probleme in Deutschland an, gefolgt vom Thema Flüchtlinge und Asyl, das inzwischen auf 35 Prozent (August: elf Prozent) angestiegen ist.