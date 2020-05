Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Quelle: AP

Eine große Mehrheit bescheinigt sowohl der Kanzlerin (80 Prozent) als auch der Regierung gute Arbeit in der Corona-Krise (88 Prozent), davon profitieren Union und SPD: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU auf 35 Prozent (plus zwei) und die SPD auf 17 Prozent (plus zwei). Die AfD erreichte unverändert zehn Prozent. Die FDP erhielte nur noch fünf Prozent (minus eins), das ist ihr schwächster Wert seit drei Jahren. Verschlechtern würden sich auch die Linke mit sieben Prozent (minus eins) und die Grünen mit 20 Prozent (minus zwei). Die anderen Parteien zusammen lägen erneut bei sechs Prozent. Damit hätte sowohl eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen als auch eine Koalition aus CDU/CSU und SPD eine Mehrheit.