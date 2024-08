Politbarometer: Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

Exklusiv

ZDF-Politbarometer Extra : Wer gewinnt in Sachsen und Thüringen?

09.08.2024 | 08:28 |

Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt. In Sachsen liegt die CDU vor der AfD, während in Thüringen die AfD vorne liegt. Das zeigt das aktuelle Politbarometer Extra.