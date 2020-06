Am 1. Juli übernimmt Deutschland für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. In diesen Zeitraum fallen wichtige Entscheidungen, unter anderem zum geplanten Finanzpaket: Die EU-Kommission will besonders betroffene Mitgliedsstaaten in der Corona-Krise mit 750 Milliarden Euro unterstützen, davon ein Drittel als Kredite und zwei Drittel als Finanzhilfen. Ein solches Paket befürworten 63 Prozent, 31 Prozent lehnen es ab, darunter fast drei Viertel der AfD-Anhänger.