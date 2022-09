Hohe Preise: Für die Mehrheit großes Problem

Von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung kann die CDU/CSU nicht profitieren. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würden nicht nur die SPD und die Grünen im Vergleich zur Vorumfrage verlieren, sondern auch die CDU/CSU. So käme die SPD auf 18 Prozent (minus eins), die CDU/CSU auf 27 Prozent (minus eins) und die Grünen auf 22 Prozent (minus eins). Hinzugewinnen könnte die FDP mit jetzt sieben Prozent (plus eins) und auch die AfD mit 14 Prozent (plus eins). Die Linke bliebe bei fünf Prozent (unverändert) und die anderen Parteien erreichten zusammen Sieben Prozent (plus eins), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.