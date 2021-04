Nach den zuletzt massiven Verlusten kann die Union in der Politbarometer-Projektion jetzt wieder zulegen: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 31 Prozent (plus drei), die SPD könnte mit 14 Prozent (minus eins) rechnen, die AfD mit elf Prozent (minus eins), die FDP mit neun Prozent und die Linke mit sieben Prozent, beide unverändert. Die Grünen müssten mit 21 Prozent zwei Punkte abgeben und die anderen Parteien zusammen erhielten sieben Prozent (plus eins). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen eine Mehrheit, nicht reichen würde es für eine Koalition aus CDU/CSU und SPD, für Grün-Rot-Rot sowie für Grün-Rot-Gelb.