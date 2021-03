In Rheinland-Pfalz ergäben sich die folgenden Projektionswerte: Die SPD käme zurzeit auf 33 Prozent (plus 2 im Vergleich zum Februar), die CDU auf 29 Prozent (minus 4), die AfD auf neun Prozent (plus 2), die FDP auf sieben Prozent (plus 2), die Grünen auf elf Prozent (minus 2), die Linke auf drei Prozent (minus 1), die Freien Wähler auf vier Prozent und die anderen Parteien zusammen auf vier Prozent. Damit hätte die jetzige Regierung aus SPD, FDP und Grünen weiterhin eine Mehrheit. Für eine Zweier-Koalition aus SPD und Grünen würde es im Moment ganz knapp nicht reichen. Auch hier stellen die Projektionswerte keine Prognose für den Wahlausgang dar. Zudem wissen 36 Prozent noch nicht sicher, ob und wen sie wählen wollen.