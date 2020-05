Zum dritten Mal in Folge kann die CDU/CSU deutlich zulegen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme sie auf 39 Prozent (plus vier), ihren besten Wert in dieser Legislaturperiode. Die SPD würde sich mit 16 Prozent (minus eins) leicht verschlechtern. Auch die AfD würde einen Punkt abgeben und läge bei neun Prozent (minus eins).