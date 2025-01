ZDF-Politbarometer: Merz wieder deutlich vor Habeck

Gefragt, wen man von den vier Kanzlerkandidaten am liebsten als Bundeskanzler/in sehen würde, liegt diese Woche Friedrich Merz mit 31 Prozent (plus 4) wieder klar vor Robert Habeck mit 25 Prozent (minus 2). Deutlich weniger wollen Olaf Scholz (16 Prozent; plus 2) oder Alice Weidel (15 Prozent; unverändert) am liebsten im Kanzleramt sehen (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").