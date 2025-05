Grenzkontrollen: geteilte Meinung

Direkt nach Amtsübernahme hat der neue Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Grenzen angeordnet. Dass durch diese Kontrollen deutlich weniger Asylsuchende und Flüchtlinge nach Deutschland kommen werden, erwarten 51 Prozent der Befragten. 47 Prozent zweifeln an der Wirksamkeit dieser Maßnahme (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils „weiß nicht“).

Seit Tag eins von Schwarz-Rot darf die Bundespolizei auch Asylbewerber an der deutschen Grenze zurück ins Nachbarland schicken. Wie sieht das in der Praxis aus? Beobachtungen in drei Grenzregionen.

17.05.2025 | 6:24 min