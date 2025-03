Politbarometer: Mehrheit für Aufrüstung der Bundeswehr

Neben einem Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur haben die Vorsitzenden von CDU CSU und SPD in dieser Woche auch eine massive Erhöhung der Ausgaben für die Bundeswehr angekündigt, die von der Schuldenbremse ausgenommen sein soll. Rund drei Viertel der Befragten (76 Prozent) und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen befürworten eine Aufstockung der finanziellen Mittel für Bundeswehr und Verteidigung, auch wenn dafür zusätzliche Schulden gemacht werden müssen. Insgesamt 22 Prozent sind gegen mehr Geld für die Bundeswehr (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").