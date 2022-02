Die Union kann in der Politbarometer-Projektion zulegen, die SPD erholt sich etwas nach ihren Einbußen Ende Januar. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 25 Prozent (plus eins) und die CDU/CSU könnte sich mit 25 Prozent (plus zwei) zum vierten Mal in Folge verbessern. Die Grünen erhielten nur noch 16 Prozent (minus zwei), die FDP könnte mit neun Prozent (minus eins) rechnen, die AfD mit elf Prozent (plus eins) und die Linke mit sechs Prozent (minus eins). Die anderen Parteien kämen zusammen unverändert auf acht Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde.