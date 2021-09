Am liebsten als Kanzler oder Kanzlerin hätten 48 Prozent (unverändert) Olaf Scholz, Armin Laschet wünschen sich 22 Prozent (plus eins) und Annalena Baerbock 15 Prozent (minus eins). Der Rückhalt in den eigenen Reihen fällt weiterhin bei Olaf Scholz am größten aus, 88 Prozent der SPD-Anhänger setzen auf ihn als Kanzler, Armin Laschet und Annalena Baerbock haben jeweils rund zwei Drittel der eigenen Anhänger/innen hinter sich.