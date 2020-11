Die zurzeit noch geltenden Regelungen des Teil-Shutdowns verlieren etwas an Zustimmung, weil im Vergleich zu vor zwei Wochen jetzt einerseits mehr Befragte (17 Prozent; plus drei) die geltenden Maßnahmen für übertrieben halten und anderseits mehr Befragte (31 Prozent; plus fünf) eine Verschärfung einfordern. Nur noch 50 Prozent (minus acht) finden die aktuellen Bestimmungen gerade richtig.