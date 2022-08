Mehrheit: Regierung entlastet Bürger zu wenig

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD nur noch auf 19 Prozent (minus zwei) und die CDU/CSU auf 26 Prozent (unverändert). Die Grünen könnten sich auf 26 Prozent (plus eins) verbessern, die FDP auf sieben Prozent (plus eins) und die AfD auf zwölf Prozent (plus eins). Die Linke würde mit vier Prozent (minus eins) an der Fünf-Prozent-Grenze scheitern und die anderen Parteien lägen weiterhin bei sechs Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.