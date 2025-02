Migration: Kaum Einfluss auf Umfragewerte im Politbarometer

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, läge die SPD bei 15 Prozent (unverändert) und die CDU/CSU wieder bei 30 Prozent (plus eins). Die Grünen kämen auf 15 Prozent (plus eins), die FDP würde vier Prozent (unverändert) erreichen, die AfD 20 Prozent (minus eins) und die Linke sechs Prozent (plus eins). Das BSW stünde bei vier Prozent (unverändert) und die anderen Parteien erhielten zusammen sechs Prozent (minus zwei), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.