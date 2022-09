Die deutlich zurückgegangene Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung macht sich auch bei der Projektion bemerkbar: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 19 Prozent (unverändert) und die CDU/CSU auf 28 Prozent (plus zwei). Die Grünen hätten deutliche Verluste und kämen nur noch auf 23 Prozent (minus drei), die FDP auf sechs Prozent (minus eins) und die AfD auf 13 Prozent (plus eins). Die Linke würde mit fünf Prozent (plus eins) wieder in den Bundestag kommen und die anderen Parteien lägen weiterhin bei sechs Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.