Der Vorsprung von Olaf Scholz bei der K-Frage ist weiterhin sehr deutlich, allerdings etwas weniger groß als letzte Woche: Am liebsten wäre 48 Prozent (minus fünf) Olaf Scholz als Kanzler, gefolgt von Armin Laschet, für den sich 21 Prozent (plus drei) aussprechen. 16 Prozent (plus zwei) sind für Annalena Baerbock.