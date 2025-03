ZDF-Politbarometer: Vorbehalte gegenüber Merz und Union

Nach langen Debatten und Verhandlungen ist das milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD im Bundestag verabschiedet worden. Am Freitag muss noch der Bundesrat zustimmen.

Vorbehalte gegenüber Friedrich Merz als Bundeskanzler

Top Ten: Merz fällt deutlich zurück

Mehrheit erwartet Regierungsbildung in den nächsten Wochen

Gegenwärtig finden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU CSU und SPD statt. Dass diese zügig zum Abschluss kommen und bereits in den nächsten Wochen eine schwarz-rote Regierung gebildet wird, erwartet eine klare Mehrheit von 71 Prozent der Deutschen. Nach Einschätzung von 21 Prozent wird die Regierungsbildung noch länger dauern und 5 Prozent sagen, dass es gar nicht zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD kommen wird.

Mit Blick auf die laufenden Gespräche glauben rund zwei Drittel (68 Prozent), dass sich die CDU/CSU in den Koalitionsverhandlungen stärker durchsetzen wird, darunter nicht nur 79 Prozent der Unions-Anhänger, sondern auch Mehrheiten in den Anhängergruppen von SPD, Grünen BSW und FDP . Insgesamt lediglich 24 Prozent prognostizieren eine stärkere Handschrift der SPD.

Differenzierter Blick auf Schuldenpaket von CDU/CSU und SPD

Der Bundestag stimmte diese Woche für die von Union und SPD vorgeschlagene Lockerung der Schuldenbremse bei Verteidigungsausgaben. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten und Mehrheiten in den Anhängerschaften von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP finden das richtig, 32 Prozent finden das nicht richtig.

Zudem wurde beschlossen, dass in den nächsten zwölf Jahren bis zu 500 Milliarden Euro Schulden für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz aufgenommen werden dürfen. Hierzu ist das Echo geteilt: 50 Prozent der Befragten bewerten das als richtig so, für 27 Prozent ist das zu viel, für vier Prozent zu wenig. 15 Prozent meinen, dass dafür gar keine Schulden aufgenommen werden dürften.