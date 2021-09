Gut eine Woche vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin stellt sich die Lage in den beiden Ländern sehr unterschiedlich dar. In Mecklenburg-Vorpommern verfügt die Amtsinhaberin Manuela Schwesig über einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz, während sich die personelle und parteipolitische Lage in Berlin relativ uneindeutig darstellt.