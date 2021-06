Höhne: In Deutschland kommt Negative Campaigning nicht gut an. Immer wenn Parteien solche Vorstöße in der Vergangenheit gewagt haben, dann haben sie schnell erlebt, wie es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit gab. Bei keiner Wähler*innengruppe kommt das gut an. Aber es hat sich insofern etwas durch die AfD verändert, da sie weniger Probleme damit hat, Tabus zu brechen und über die Stränge zu schlagen. Darüber hinaus gibt es eine Verrohung der politischen Kultur in Social Media, wo Politiker*innen ganz anders angegangen werden, das ist dann teilweise schon Negative Campaigning.