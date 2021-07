Das verfügbare Einkommen im Osten lag 2020 bei etwa 86 Prozent des Westens. Zugleich ist der Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern in den neuen Bundesländern mit sechs Prozent im Jahr 2020 weiterhin deutlich geringer als in den alten Bundesländern mit 23 Prozent.



Auch das Privatvermögen ist zwischen Ost und West noch sehr unterschiedlich verteilt. Während die privaten Haushalte in den alten Ländern im Durchschnitt über ein Immobilien- und Geldvermögen von rund 182.000 Euro verfügen, umfassen die Vermögen der Haushalte in den neuen Ländern mit rund 88.000 Euro im Durchschnitt nur knapp 48 Prozent des Betrages der Haushalte der alten Länder, heißt es in dem Bericht.



Jedoch habe sich auch hier der Abstand in den vergangenen 30 Jahren deutlich verringert. 1993 verfügten die Haushalte im Osten nur über Vermögen von rund 29 Prozent des Niveaus im Westen. Eine Vorreiterrolle hat der Osten bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Zwischen 1990 und 2017 sind die Treibhausgasemissionen bundesweit um 28,6 Prozent gesunken, in den neuen Ländern inklusive Berlin um 60,2 Prozent, in den alten Ländern um rund 21 Prozent.