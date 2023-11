Deutschland wird unter allen Umständen fest an der Seite Israels stehen, bekräftigt Gauck. Man werde zu den Allerletzten gehören, die diese Solidarität mit Israel aufkündigen.

"In welcher Form wir diese Solidarität ausüben, das hängt auch davon ab, was die Israelis von uns verlangen", so der ehemalige Bundespräsident. 27.10.2023 | 0:49 min