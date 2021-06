Fast jede Partei hat einen Tag vor der Landtagswahl noch einmal einen Stand in der Innenstadt von Magdeburg aufgebaut. Nachdem der klassische Straßen- und Haustürwahlkampf durch Corona in den letzten Wochen quasi ausgefallen ist, gilt es nun noch einmal, Wähler*innen direkt zu überzeugen. Zumindest jene, die ihre Stimme noch nicht via Brief abgegeben haben.