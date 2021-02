Der politische Aschermittwoch in Passau sei das Original, die Veranstaltungen der anderen trist. Bei der SPD, so Markus Blume, erinnere es an "eine Selbsthilfegruppe vom 'Dschungelcamp'. Wir sind an der Regierung, holt uns hier raus." Und die Grünen seien im "Deutschland sucht den Verbotsstar"- Modus. Ganz vorne: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.