Nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wurden mit Stand von Montag fünf Beamte vorläufig des Dienstes enthoben. Der Einsatz wegen Unfallflucht soll damals im Kölner Stadtteil Bickendorf stattgefunden haben. Ein Mann kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft infolge des Einsatzes per Krankenwagen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung aber noch am selben Tag wieder verließ.