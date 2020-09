In den Gruppen seien 126 Bilddateien verteilt worden, so Reul am Mittwochmittag, darunter Fotos von Adolf Hitler, aber auch zum Beispiel die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer. Eine der Chat-Gruppen sei wahrscheinlich bereits im Jahr 2012 gegründet worden, spätestens im Mai 2015.