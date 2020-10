"Die Leute kommen nicht als Rassisten in die Polizei"

"Die Beobachtungen aus Dienststellen mit ähnlichen Strukturen könnte man dann zusammenfassen - zum Beispiel in solche, die in großen Innenstädten liegen und solche, die in ländlichen Gebieten liegen." Damit will Behr einen Katalog erarbeiten. "Man könnte ein Frühwarnsystem für Führungskräfte ableiten: Wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, sollte man als Dienststellenleiter genauer hinschauen."