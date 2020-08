... ist Direktor der Kriminologischen Zentralstelle, der Forschungs- und Dokumentationseinrichtung des Bundes und der Länder mit Sitz in Wiesbaden. Er studierte Psychologie und Kriminologie in Regensburg, Berlin und Hamburg. Martin Rettenberger fungiert aktuell als stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises der Sozialtherapeutischen Anstalten im Justizvollzug und seit September 2016 Generalsekretär der International Association for the Treatment of Sexual Offender.

Bildquelle: picture alliance/dpa