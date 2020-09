Der 29-jährigen Dijon Kizzee war am Montag mit einem Fahrrad unterwegs, als zwei Polizisten versuchten, ihn anzuhalten. Grund sei ein Verkehrsdelikt gewesen, hieß es in einer am Dienstagabend veröffentlichten Erklärung der Sheriffbehörde. Er habe sein Fahrrad fallenlassen und sei geflüchtet. Als die Beamten ihn eingeholt hätten, habe er sofort einem von ihnen ins Gesicht geschlagen und eine Jacke fallenlassen. Dabei sei eine schwarze, halbautomatische Waffe zu Boden gefallen. Die Schüsse seien erfolgt, als der Mann "eine Bewegung" in Richtung der Waffe gemacht habe, hieß es in der Erklärung.