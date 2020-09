In Göttingen schlägt ein Polizist einem 19-Jährigen unvermittelt in Gesicht, eine Webcam zeichnet den Vorfall auf. In Dresden droht ein Beamter einem vermummten Demonstrierenden von der Antifa: "Schubs mich und du fängst dir 'ne Kugel". In Hamburg umzingelt eine Gruppe von Beamten einen Jugendlichen und bringt ihn - nachdem er ihren Forderungen nicht nachkommt - nach Einsatz von Pfefferspray zu Boden. Zuvor war er mit einem Roller auf dem Gehweg gefahren.