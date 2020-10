In seinem Buch "The people, No" nimmt der Historiker die Geschichte des amerikanischen Populismus in den Blick. In den USA geht der Begriff ursprünglich auf eine Bewegung von Bauern und Arbeitern zurück, die Ende des 19. Jahrhunderts für ökonomische Reformen gekämpft haben: die "People's Party". Gegründet 1891. Mitten in einer Wirtschaftskrise.