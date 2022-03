"Wie können wir ihn stoppen? Wir müssen ihn zum Frieden zwingen, das heißt durch Sanktionen", sagte Poroschenko zu der Frage, was seiner Meinung nach ein Weg in Richtung Frieden sein könnte. An jedem Tag, an dem Putin weiter Ukrainer ermordet, müssten die Sanktionen härter werden. Dadurch, dass Europa Putin Geld für russisches Öl und Gas zahle, könne dieser weitere Panzer in die Ukraine schicken.