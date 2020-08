Bei Zusammenstößen zwischen Unterstützern von US-Präsident Donald Trump und Protestierenden der "Black Lives Matter"-Bewegung in Portland ist eine Person erschossen worden. In der Innenstadt stellten Protestierende sich am Samstagabend (Ortszeit) einer etwa 600 Fahrzeuge umfassenden Karawane der Trump-Anhänger entgegen und Kämpfe brachen aus. Ob der Todesschuss damit zusammenhing, war zunächst nicht klar. Bei dem Toten soll es sich um einen Trump-Anhänger handeln.