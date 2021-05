Bartsch wurde 1958 in Stralsund geboren, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst und absolvierte eine lange Parteikarriere - obwohl er die ursprünglich gar nicht im Sinn hatte, wie er auf seiner Website schreibt. Doch die Wende von 1989 hatte auch seine Pläne geändert.