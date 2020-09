Parlament in Lissabon

Quelle: dpa

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise hat das Parlament in Portugal die Ausrufung des Ausnahmezustandes gebilligt. Bei der Abstimmung über die umstrittene Maßnahme enthielten sich zwar viele Abgeordnete, aber es gab keine Gegenstimme. Damit wurde der Antrag der Regierung mit klarer Mehrheit angenommen.



Staatspräsident Antonio Rebelo de Sousa wollte den Ausnahmezustand noch am Abend verhängen. Die Regierung in Lissabon wird die Rechte der Bürger, der Medien, der Unternehmen und der Organisationen deutlich einschränken können.