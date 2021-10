"Das vorherrschende Gefühl" in der Bevölkerung sei, dass eine Kandidatur 2022 "eine Umgehung des Gesetzes, des Geistes der Verfassung" wäre, erklärte der 76-Jährige. "Heute gebe ich meinen Rückzug aus der Politik bekannt." Den Entschluss gab er bekannt, nachdem er seinen langjährigen Vertrauten Bong Go zu einer Zentrale der Wahlkommission begleitete. Dort ließ sich dann Go - ein Senator - als Kandidat für die Vizepräsidentschaft aufstellen.